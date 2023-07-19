تحقيق معقد.. جدّ الطفلة لين طالب أحيل إلى القضاء

لم تتوقف الأخبار الخاطئة والأقاويل في قضية الطفلة الضحية لين طالب من اليوم الأول من وقوع الجريمة حتى الآن، وخاصة مع توقيف أم الطفلة في سياق التحقيقات، وبعدها الجد (والد الأم). فقد حصلت مواجهات وضغط قوي من قبل القوى الأمنية لانتزاع معلومات تؤدي إلى الحقيقة.

وفي معلومات “النهار”، أن التحقيق مع الجد في مخفر حبيش انتهى وقد أحيل إلى قاضي التحقيق الذي يعود إليه إصدار القرار بتوقيفه أو تركه.

ومنشورات على مواقع التواصل تفيد أن الجد “متورّط”، ولكن المعلومات الأمنية تقول إنه في “دائرة الشك فقط حتى الآن”، ولا يمكن استباق القضاء الذي سيفصل الموضوع.

وتفيد مصادر أن التحقيق في القضية معقّد نظراً إلى البيئة التي جرت فيها الجريمة وغياب الدلائل.