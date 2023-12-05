الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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تحليق استطلاعي معادٍ وقنابل مضيئة

منذ 4 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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تعرّض محيط بلدات رامية والقوزح وعلما الشعب وعيتا الشعب وجبل بركة ريشة ومدخل بلدة البستان قصف قرابة الأولى من بعد منتصف الليل، لقصف مدفعي معاد. وكان الطيران الحربي المعادي، أغار قبيل منتصف الليلة الماضية على أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، واطلق رشاقات نارية من اسلحة ثقيلة باتجاه محيط مواقعه في بركة ريشة وبلدة رامية.

كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني صعودا الى بلدتي الغندورية وفرون.

وكان العدو الاسرائيلي أطلق القنابل المضيئة، خصوصا فوق الساحل البحري جنوب صور وفوق الخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.

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