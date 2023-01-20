تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. ورقم قياسيّ جديد!

يستمر المسار التصاعدي الذي يسجله سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث بلغ أرقامًا قياسيّة غير مسبوقة، حيث تراوح اليوم الجمعة، ما بين 50400 ليرة للشراء و50600 ليرة للمبيع.

إلى ذلك، يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي أن «80% من اللبنانيين لا يتأثرون بارتفاع سعر صرف ‎الدولار، بل يستفيدون من فوارق معينة في ‎القدرة الشرائية»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو لم يكن هناك قسم كبير غير متأثر بالأزمة لما ارتفع الناتج المحلي 2 و3%».

كما يشرح جباعي أن «قسماً كبيراً من الناس كان أصلاً قبل الأزمة يتقاضى مبالغ بالدولار وهؤلاء يمكن إدراجهم في خانة غير المتأثرين». ويضيف: «هناك نحو 25% من اللبنانيين (225 ألف عائلة) يحصلون على تحويلات خارجية تتراوح بين 500 و600 مليون دولار شهرياً. كما أن 15% يتقاضون رواتب من أحزاب وجمعيات و(يونيفيل).. أما المستفيدون، فهم تجار الدولار وصرافو العملات والشيكات و10% يستفيدون شهرياً من منصة (صيرفة)».