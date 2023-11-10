تحليق لطيران العدو إسرائيلي فوق بحر صور

يحلق في هذه الاثناء الطيران الحربي الاسرائيلي فوق البحر قبالة مدينة صور واتجه شمالا مخلفا سحب دخان ابيض في سماء المنطقة.

يذكر أنه استهدف العدو الإسرائيلي أطراف بلدات رامية وجبل بلاط وأبو لبن شرق عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلن «حزب الله»، في بيان، أن عناصره أسقطوا، بعد منتصف الليل، طائرة مسيّرة مسلحة إسرائيلية كانت تحلّق فوق مناطق حدودية جنوبية، بواسطة صاروخ أرض جو، بينما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات ليل أمس على محيط عدد من البلدات الحدودية الجنوبية.

وقال البيان إنه «بعد منتصف ليل أمس وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في أجواء قريتي المالكية وهونين، قام مقاتلو الحزب باستهداف طائرة مسيّرة مسلحة للعدو الإسرائيلي، بواسطة صاروخ أرض جو وإصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور».

من جهتها، أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ ليل أمس، غارات على محيط بلدتي رامية والقوزح، وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عدداً من القذائف على المناطق المفتوحة قرب بلدتي علما الشعب وعيتا الشعب.