تحليق “مفاجئ” لدولار السوق السوداء.. إليكم ما سجله مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً، مساء اليوم السبت، حيث تم التداول ما بين 28300، و28350، فيما كان قد سجل صباحاً مع بداية العام الجديد ما بين 27550 و27600 ليرة لكل دولار.

يأتي هذا الارتفاع فيما كانت يأمل المراقبون أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق السوداء، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161.

مما قد يؤدي إلى انخفاض الدولار في السوق السوداء بشكل طفيف باعتبار أن المواطنين سيبادرون إلى بيع الدولار في السوق الموازية مباشرة بعدما يتقاضونه من المصارف.

يشار إلى انه وفي شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

فيما احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

وتعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم طبقا للبنك الدولي.