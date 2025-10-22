الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
تحليق مكثف للمسيرات على علو منخفض جنوباً

مسيرة إسرائيلية- تعبيرية

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن أجواء مدينة صور تشهد منذ قرابة السابعة مساء وحتى الآن، تحليقا مكثفا للطائرات المسيّرة الإسرائيلية على علو منخفض، وصل إلى أجواء سهلي رأس العين جنوبا والقاسمية شمالا.

هذا ويسجل تحليق مكثف لعدد من المسيرات الإسرائيلية بشكل مركّز ومنخفض في اجواء بلدات الدوير، الشرقية، النميرية، تول، الكفور، حاروف، جبشيت، انصار، بحيث تنفذ طيرانا دائريا وتصدر اصواتا قوية تشكل قلقا وحذرا لدى المواطنين.

من زاوية آخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء 21\10\2025، أنه نفذ عملية برية “ليلية” مستهدفاً مواقع لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية وتحديداً في منطقة جبل روس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 دمرت في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس.

كما أضاف أدرعي أنه جرى تدمير هذه المواقع بهدف “منع حزب الله من استخدام المنطقة للتمركز مستقبلا”.

