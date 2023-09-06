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"تحوير كلام البطريرك".. هل أصبح في "الضفّة المقابلة" للمعارضة؟

منذ 10 دقائق
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان أنّ “البعض وقع ضحية الصحافة الصفراء التي حاولت إظهار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وكأنه أصبح يؤيد الحوار، مع أنّ حديثه واضح جدًا أنّه ضد أيّ حوار”.

اسطفان لفت إلى أنّ “عظة الراعي يوم الأحد الماضي شددت على تطبيق الدستور في الدرجة الأولى، وإذا عقد أي حوار، فمن الضروري أن يأخذ في الاعتبار الدستور ومواقف الأطراف كافة، وهذا غير متوافر”.

ورأى اسطفان أنّ “البعض أراد تحوير كلام البطريرك، وإظهاره أنه أصبح في ضفة مقابلة للمعارضة المسيحية، وهذا غير صحيح على الإطلاق”.

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