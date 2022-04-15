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تحويل السير داخل نفق فينيسا غدا.. والسبب؟

منذ 7 ثواني
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أصـدرت المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

بلاغا حول تحويل السير داخل نفق فينيسا – بيروت، جاء فيه:

“اعتباراً من السّاعة 9:30 ولغاية السّاعة 12:00 من قبل ظهر يوم غد السبت 16-4-2022، ستقوم بلدية بيروت بأعمال صيانة ونظافة داخل نفق فينيسا – بيروت.

لذلك، سيتم منع المرور داخل النفق المذكور وتحويل السير إلى جانبَيه، طيلة فترة الأشغال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام”.

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