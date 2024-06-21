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بيان من مكتب حجار حول برنامج "أمان" و"دعم الأسر الأكثر فقراً"

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2024 1:18 مساءً
الوزير هكتور حجار

الوزير هكتور حجار

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اعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار في بيان حول تحويل المساعدات ضمن “برنامج أمان” و”البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً” ان “على مدى الايام الثلاثة المقبلة، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 25 حزيران، أي بتاريخ 25، 26 و 27 حزيران. كما سيتمّ تحميل البطاقات الالكترونية للمستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً بين 24 و 28 حزيران.

أما إذا كان لدى المستفيدين من “برنامج أمان” أي شكوى أو مشكلة، فيرجى التواصل حصراً عبر صفحة “الفبسبوك” الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر هذا الرابط:

https://bit.ly/msoa إذ إن الخط الساخن ١٧٤٧ خارج عن الخدمة حالياً، وليس هناك من امكانية للمراجعة وحلّ المشاكل إلا عبر الرابط أعلاه”.

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