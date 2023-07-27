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تحويل 14 مليار ليرة لعلاج مرضى الكلى.. وطلب من كركي إلى المستشفيات

منذ 48 دقيقة
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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أعطى المدير العام  لصندوق النقد الدولي محمد كركي بتاريخ 27/7/2023 توجيهاته إلى الدوائر المالية كافّة للاستمرار بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بشكل شهري ودوري، وتمّ تحويل حوالي 14 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 100 مليار ليرة.

وأكد المدير العام بأن الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهريًا لكافّة المستشفيات في لبنان.

وفي سياق متصل، طلب كركي من المستشفيات كافة الالتزام بعدم تحميل المرضى أيّة فروقات مالية، وبخاصّة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% من قبل الضمان.

كما طلب إليهم العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى أو المعاملات الاستشفائية العادية.

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