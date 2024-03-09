تخريج أساتذة مدربين في مجال الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي والروبوت

برعاية نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، نظمت شركة EdTech Hub for Professional Development حفل اختتام دورة إعداد المدربين في مجال ابتكار الذكاء الإصطناعي الروبوت، وذلك ضمن فعاليات معرض SchoolTec في فندق الموفنبيك الروشة

افتتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية للمهندس جوني نصار مدير عام شركة EdTech Hub حيث تحدث عن أهمية استخدام التكنولوجيا كوسيلة مساعدة في مجال التعليم. وبعد تقديم التهاني للخريجين المتدربين، ركز على أهمية اكتساب المدرب لثلاث مهارات أساسية في مجال عمله وهي،

المهارات التقنية والفنية تشمل معرفة التكنولوجيا والقدرة على استخدامها بفاعلية، المهارات التربوية والتعليمية وتشمل فهم أسس التعليم والتفاعل مع الطلاب بشكل فعّال، المهارات الحياتية وتشمل التفكير النقدي والقدرة على التعامل مع التحديات اليومية.

مؤكداً ان الشركة تؤمن بهذه الثلاثية وتسعى لنجاحها من خلال تطوير مهارات المدربين.ثم قدّم التهنئة للخريجين الصغار، الذين أطلق عليهم اسم “المخترعين الصغار”، تيمنًا بمشروع نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان في تتويج مئة مخترع ومبتكر في عام 2024 وبعد ذلك، قدّم كلمات الشكر لنقابة تكنولوجيا التربية والنقيب بعلبكي وسلم النقيب درعًا تكريميًا لجهوده في دعم الابتكار والمبتكرين.

وفي كلمة الرعاية أثنى النقيب ربيع بعلبكي على عمل ومجهود الشركة الناشئة الريادية TechHub ومؤسسها المهندس جوني نصار.ثم تحدث عن أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم ومسيرة النقابة نحو تحقيق الابتكار ودعم الشباب والأطفال في بناء مستقبل البلد. معلناً عن إطلاق دليل بناء ذهنية المبتكر وكيفية تتزاوج وتندمج عناصر الثورة الصناعي لتولد اختراعات وابتكارات جديدة وخاصة التوأمة الرقمية شارحاً أهمية مهارة هندسة التفكير اوالتصميم التفكيري التي تبدأ من تعاطف لحاجة وتستمر في البحث والنمذجة ومن ثم المحاكاة وبعدها إنتاج النموذج للمنتج وبعد ذلك تخطي منحنى وادي الموت عبر اتباع اسس ريادة الابتكار والأعمال لتوجرة المشاريع والابتكارات والمساهمة الفعالة في تبني مبدأ حق التربية على الابتكار للجميع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الموائمة مع الابتكارات واعلن بهذه المناسبة عن نية وسعي النقابة في العام القادم مبادرة إلى تأسيس مئة شركة ناشئة داعمة لريادة الابتكار وتكنولوجيا التربية لتواكب التطور وتزخم الاقتصاد وترشد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المسؤول والاخلاقي .

وفي ختام الحفل، ألقت الدكتورة سارة سيداني، مسؤولة برنامج *Kidpreneur Journey*، كلمة تهنئة، مشيدة بدور المرأة في دعم أطفالها لتطوير مهاراتهم، وشكرت المعلمين في يومهم.

ثم تم توزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية متمنين للخريجين مستقبلًا مشرقًا ومليئًا بالنجاح والإبداع والتميز.