اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر”، عن تخريج دورة “إعداد طواقم عربة القتال برادلي” في فوج المجوقل تابعها عسكريون من مختلف وحدات الجيش، واشرف عليها فريق تدريب أميركي وتخللها دروس نظرية في قيادة الفوج- غوسطا، ودروس تكتية ورمايات بالذخيرة الحيّة في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات.

تخريج دورة "إعداد طواقم عربة القتال برادلي" في فوج المجوقل تابعها عسكريون من مختلف وحدات الجيش، واشرف عليها فريق تدريب أميركي وتخللها دروس نظرية في قيادة الفوج- غوسطا، ودروس تكتية ورمايات بالذخيرة الحيّة في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ciS7Lj5ntg — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 19, 2022