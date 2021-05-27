الخميس 15 شوال 1442 ﻫ - 27 مايو 2021 |
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تخطى الـ 13 ألفاً.. دولار السوق السوداء للارتفاع من جديد

منذ 19 دقيقة
الدولار

الدولار

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تخطى الدولار في السوق السوداء حاجز الـ13 الف ليرة، حيث تم التداول عصر الخميس بتسعيرة تراوحت ما بين 13050 و13100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وصباحاً، ترواحت تسعيرة صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 12950 و13000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

ارتفاع سعر الصرف تزامن مع بيان مصرف لبنان المركزي الذي أكد فيه انه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للمصارف، مطالبا السلطات المعنية كافة بإيجاد الحل المناسب “لهذه المعضلة الإنسانية و المالية المتفاقمة”.

يدفع ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وسط اقتراب رفع الدعم الذي يجري التحذير منه منذ فترة.

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