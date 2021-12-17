الجمعة 13 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 17 ديسمبر 2021 |
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تخفيض أقساط التأمين بشرط.. الدفع بالـ”فريش”

منذ 5 ساعات
بوالص التأمين - تعبيرية

بوالص التأمين - تعبيرية

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أكد نقيب أصحاب شركات التأمين إيلي نسناس أن التأمين أولوية ‏قصوى لدى المواطن لكن الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد ‏من الحالات‎.‎

وأشار نسناس في حديث إذاعي الى أن الشركات خفضت الأقساط ‏شرط دفعها بـ”الفريش” لتفادي دفع فروقات في المستشفيات ‏والمختبرات لذلك عمدت الى طرح منتجات جديدة أقل كلفة بنسبة 15 ‏و20 % لتحاكي قدرة المواطن‏‎.‎

وكشف نسناس أن كثيرين ومن جراء الظروف الصعبة التي يمر بها ‏الوطن خفضوا درجات الاستشفاء والتوقعات تشير الى التدني في ‏نسبة المؤمّنين‎.‎

وتمنى نسنساس ان ترتفع تقديمات الضمان الاجتماعي أقله بحدود ‏المستويات السابقة‎.‎

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