تخفيض أقساط التأمين بشرط.. الدفع بالـ”فريش”

أكد نقيب أصحاب شركات التأمين إيلي نسناس أن التأمين أولوية قصوى لدى المواطن لكن الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد من الحالات.
وأشار نسناس في حديث إذاعي الى أن الشركات خفضت الأقساط شرط دفعها بـ”الفريش” لتفادي دفع فروقات في المستشفيات والمختبرات لذلك عمدت الى طرح منتجات جديدة أقل كلفة بنسبة 15 و20 % لتحاكي قدرة المواطن.
وكشف نسناس أن كثيرين ومن جراء الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن خفضوا درجات الاستشفاء والتوقعات تشير الى التدني في نسبة المؤمّنين.
وتمنى نسنساس ان ترتفع تقديمات الضمان الاجتماعي أقله بحدود المستويات السابقة.