تخفيض أقساط التأمين بشرط.. الدفع بالـ”فريش”

أكد نقيب أصحاب شركات التأمين إيلي نسناس أن التأمين أولوية ‏قصوى لدى المواطن لكن الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد ‏من الحالات‎.‎

وأشار نسناس في حديث إذاعي الى أن الشركات خفضت الأقساط ‏شرط دفعها بـ”الفريش” لتفادي دفع فروقات في المستشفيات ‏والمختبرات لذلك عمدت الى طرح منتجات جديدة أقل كلفة بنسبة 15 ‏و20 % لتحاكي قدرة المواطن‏‎.‎

وكشف نسناس أن كثيرين ومن جراء الظروف الصعبة التي يمر بها ‏الوطن خفضوا درجات الاستشفاء والتوقعات تشير الى التدني في ‏نسبة المؤمّنين‎.‎

وتمنى نسنساس ان ترتفع تقديمات الضمان الاجتماعي أقله بحدود ‏المستويات السابقة‎.‎