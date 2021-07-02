تخلية سبيل فياض والحاج في ملف جريمة المرفأ

أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.

في الموازاة، ينتظر أهالي ضحايا الانفجار والمتضررين وعموم اللبنانيين موجة ادعاءات جديدة وإضافية على مسؤولين مشتبه فيهم بجريمة المرفأ، أو حتى التحقيق مع مسؤولين مدّعى عليهم منذ أكثر من 6 أشهر في الملف.

وكما سبق للقاضي البيطار أن أكد أكثر من مرة، فهو سيدّعي على كل موظف أو شخص تثبت التحقيقات مسؤوليته في وقوع الانفجار، بغض النظر عن مدى المسؤولية المناطة بهم.

ويبقى الأهم بالنسبة للقاضي الانتهاء من كل التحقيقات التقنية، للبتّ في الفرضيات الثلاث، وهي العمل العسكري والاعتداء الأمني وورشة التلحيم.