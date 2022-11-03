الخميس 9 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 3 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تخوف من انتشار الكوليرا في هذه المناطق!

منذ 16 دقيقة
تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن “جهدنا ينصبّ اليوم على تفادي بلوغ مرحلة خطيرة في مواجهة الكوليرا وتصريف الأعمال لا يتوقّف عندما يتعلّق الأمر على معالجة الأمور الصحية”.

وأشار الأبيض في حديث للفزيوني إلى أن “ثلاث مناطق أساسية نتخوّف من انتشار الكوليرا فيها على نطاق واسع وهي عكار لا سيّما الجانب الغربي منها وصولاً إلى المنية والمنطقة الشمالية من بعلبك ومنطقة بر الياس وضواحيها”.

وطلب الأبيض إعطاء “الأولوية كهربائياً لمحطات ضخّ المياه ومع وصول الفيول العراقيّ من المفترض التوصل إلى حل لهذا الموضوع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقّعات بموسم سياحي واعد خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة
    جورج عدوان
    عدوان: الحل الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية
    سجال بين ستريدا وباسيل: "اللي عندو شوارب بكون رجّال”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مؤسسة كهرباء لبنان
    بالأرقام.. هكذا ستصبح فاتورة الكهرباء في حال تطبيق الزيادة الجديدة!
    نبيه بري
    نائب في التيار يتوعد برّي.. "ما خليتنا نحكم مش رح نخلّيك تتنفّس"
    نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
    مونديال قطر.. إليكم جدول مباريات نهائيات كأس العالم 2022