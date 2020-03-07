تدابير أمنية احترازية في طرابلس تحسّباً لأيّ ردّات فعل

تشهد مدينة طرابلس استعدادات وتدابير أمنية احترازية غير مسبوقة، حيث تتواجد دوريات مؤللة وراجلة للجيش على كلّ مفارق المدينة وفي الأسواق، وذلك تحسّباً لأيّ ردّات فعل تنتج عن الاجتماع المالي الذي يُعقد في بعبدا صباحاً ومقرّرات مجلس الوزراء، وما سيعلنه بعد ذلك رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته للبنانيين عند السادسة والنصف مساء.

هذا ويجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة حسان دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر إضافة إلى وزيرَيْ المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمه وحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة و”جمعية المصارف” والخبراء الاستشاريين صباحاً في بعبدا لبحث القرار الذي ستتّخذه الحكومة بشأن سداد سندات “اليوروبوند”.

وبعد الإجتماع يعقد مجلس الوزراء جلسة لدرس الأوضاع المالية ومسألة “اليوروبوند” لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

ثمّ سيتوجّه رئيس الحكومة حسان دياب بكلمة إلى اللبنانيين عند السادسة والنصف مساء.