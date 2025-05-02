الجمعة 4 ذو القعدة 1446 ﻫ - 2 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير أمنية استثنائية في محافظة جبل لبنان خلال الانتخابات البلدية

منذ 4 ساعات
الجيش اللبناني. رويترز

الجيش اللبناني. رويترز

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بمناسبة إجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية والاختيارية يوم الأحد الواقع فيه 4 / 5 / 2025 ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    موقع إلكتروني إسرائيلي يقوم بسرقة بيانات اللبنانيين.. قوى الأمن تحذر!
    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء أقر مشروع قانون استقلالية القضاء
    وزارة التربية و التعليم العالي
    بيان من وزارة التربية للمتعاقدين.. ماذا جاء فيه؟

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟
    العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
    تجمع العسكريين المتقاعدين
    إقفال الطرق العامة في لبنان صباح غد.. تجمع العسكريين المتقاعدين يصعّد!