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تدابير السير اليوم وغداً في شارع الحمراء - بيروت

24 - سبتمبر - 2021
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخي 24 و25-9-2021، وعطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 3197/م تاريخ 20-9-2021، سيقام احتفال في شارع الحمراء، لذلك سيتم منع مرور السير اعتباراً من الساعة 14,00 من تاريخ 24-9-2021، والساعة 11,00 من تاريخ 25-9-2021 عند التقاطعات التالية:

الحمراء القاهرة (كوستا كافيه)، وتحويله نحو شارع المقدسي وتقاطع الشيخا.
عبد العزيز بعلبك وتحويله باتجاه القاهرة.
عبد العزيز المقدسي.
الحمراء عبد العال وتحويله صعوداً باتجاه شارع بعلبك.
وذلك لحين الانتهاء من الاحتفال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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