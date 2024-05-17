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تدابير سير اعتباراً من الغد ولغاية أسبوعين.. والسبب؟

منذ 12 دقيقة
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة اعتبارا من يوم غد 18/05/2024 ولغاية أسبوعين، بإنارة شوارع “اميل لحود – بيار الجميل- قصر العدل” على الطاقة الشمسيّة، وذلك من الساعة 6،30 حتى الساعة 15،00.

ستؤدي هذه الأعمال إلى قطع السير على مسرب واحد من المسلك الممتد من “الفوروم دي بيروت” باتجاه جسر “الفيات”.
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام.

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