السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
تدابير سير بسبب أعمال صيانة

منذ 42 دقيقة
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 6-9-2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 صباحًا وحتّى الساعة 18.00 ستجري أعمال صيانة في شارعي ربيز والمقدسي الممتدّين من شارع محمّد عبد الباقي لغاية شارع جان دارك.

لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير الآتية:
قطع السير في شارع المقدسي من تقاطعه مع شارع القاهرة حتّى تقاطعه مع شارع عبد العزيز.
تحويل السير من شارع القاهرة المقدسي باتّجاه تقاطع القاهرة الصوراتي.
تحويل السير من تقاطع المقدسي عبد العزيز باتّجاه شارع عبد العزيز الصوراتي.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

