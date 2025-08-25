الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير بسبب الأشغال داخل نفق الـ”كوستا برافا”

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 8:25 مساءً
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “بتاريخ 26-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تركيب أجهزة إنارة داخل نفق الـ”كوستا برافا”- الأوزاعي، حيث سيتم تضييق الطريق داخل النفق المذكور (على المسلكين ذهابا وإيابا) على مرحلتين، وفقا لما يلي:

المرحلة الأولى:

من الساعة 07:00 لغاية الساعة 13:00 على المسلك الغربي.

المرحلة الثانية:

من الساعة 13:00 لغاية الساعة 19:00 على المسلك الشرقي.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب سامي الجميل
    سامي الجميل: المصالحة مدخل لترسيخ الوحدة الوطنية
    وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي
    متعاقدو الثانوي والأساسي عرضوا مع وزيرة التربية تحسين وضعهم
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية: السعودية ساعدتنا في مكافحة الكبتاغون

    الأكثر قراءة

    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    علما السعودية ولبنان
    مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!