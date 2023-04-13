تدابير سير بهذا التاريخ في صيدا

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 14-04-2023، ستقام مسيرة تضامنية في مدينة صيدا انطلاقاً من مسجد القدس حتى ساحة القدس، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتبارًا من الساعة 12،00 ولحين الانتهاء من التاريخ المذكور تدابير السير التالية:

منع مرور السير على الطرقات المؤدية إلى ساحة القدس بالاتجاهين، تقاطع دلاعة، تقاطع أبو دراع، مفرق النجاصة، والطريق المؤدي من مستشفى حمود إلى ساحة القدس.

منع وقوف السيارات على جانبي الطريق في المحلة على المسلكين الشرقي والغربي.

تحويل السير باتجاه الكورنيش البحري والأوتوستراد.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة.