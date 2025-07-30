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تدابير سير تزامنًا مع انعقاد جلسة في مجلس النواب

منذ 40 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

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أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، ان “السّاعة 11,00 من تاريخ اليوم الأربعاء 30-7-2025، ستَعقُد اللّجان النّيابيّة المشتركة في مجلس النّواب جلسة لدراسة المشاريع المُدرَجَة على جدول الأعمال.

لذلك، سيتم إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 07،00 وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبلافتات المرور الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.

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