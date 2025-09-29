الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
تدابير سير على أوتوستراد المدينة الرياضية - خلدة - صيدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

“ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد أوتوستراد المدينة الرياضية – خلدة – صيدا، الممتد من أمام الجامعة الإسلامية خلدة باتجاه الأوّلي، اعتبارًا من الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 30-9-2025 لغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل، ولحين الانتهاء من الأشغال، وذلك على مسرب واحد فقط من الأوتوستراد

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور”.

