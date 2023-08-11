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تدابير سير على طريق الشام الدولية بمناسبة مراسم التشييع التي ستقام في الكحالة

منذ 19 دقيقة
عنصر من قوى الأمن الداخلي

عنصر من قوى الأمن الداخلي

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ اليوم 11-8-2023، وبمناسبة مراسم التشييع التي ستقام في كنيسة مار انطونيوس / الكحالة، وحيث من المتوقع مشاركة حشد كبير من المواطنين في هذه المراسم.

لذلك، تم منع مرور السير وحتى انتهاء مراسم التشييع:

– على طريق الشام الدولية بالاتجاهين، وتحويله من مفرق شويت نزولاً باتجاه بيروت، ومن مفرق بسوس صعودا باتجاه البقاع.

– منع سير الشاحنات.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور.

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