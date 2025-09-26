الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
تدابير سير على طريق سليم سلام يومَي السبت والأحد

منذ 14 دقيقة
تدابير سير - تعبيرية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أن “إحدى الشّركات المُتعهّدة ستقوم بأعمال تعبيد الطبقة الثانية للطريق المُتفرّع من جسر سليم سلام من الجهة الغربيّة، وذلك يومَي السبت والأحد 27 و28-09-2025 اعتبارًا من السّاعة 06،00 صباحًا لغاية السّاعة 15،00 من كل يوم عمل، على الشكل التالي::

بتاريخ 27-09-2025، على الطريق الممتد من سليم سلام باتجاه جادّة صائب سلام –

بتاريخ 28-09-2025، على الطريق الممتد من جادة صائب سلام باتجاه مستديرة الكولا (بالقرب من محلات قدموس) –

علمًا أن هذه الأعمال ستؤدي إلى منع المرور والوقوف على الطرقات المذكورة أعلاه خلال فترة الأشغال، وسيتم تحويل السير على الشوارع المجاورة”.

وطلبت المديرية في بلاغ “من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام”.

