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تدابير سير عند مدخل نفق فينيسيا بسبب الاشغال

14 - ديسمبر - 2021
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بدأت بلدية بيروت بإصلاح مصفاة مياه الأمطار الكائنة عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي للسير القادم من جسر فؤاد شهاب باتجاه عين المريسة اعتبارا من اليوم تاريخ 14/12/2021، ولحين الانتهاء.

ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور عليه.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

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