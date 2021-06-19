تدابير سير غداً الأحد في عين المريسة بسبب إقامة أنشطة رياضية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه “يقام يوم غد الأحد 20-6-2021، اعتبارا من الساعة 6:00 ولغاية الساعة 12:00 أنشطة رياضية على طول الكورنيش البحري الممتد من ساحة عبد الناصر – عين المريسة (مقابل الجامع)، وصولا إلى المنارة.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 4:30 من فجر التاريخ المذكور أعلاه ولحين انتهاء الأنشطة الرياضية، منع المرور ابتداء من ساحة عبد الناصر وتحويل السير القادم من فندق “سان جورج” بإتجاه المنارة إلى شارع حسن إدريس”.

واضافت: “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المشاركين، ومنعا للازدحام”.