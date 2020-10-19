تدابير سير غداً بسبب انعقاد جلسة لمجلس النواب في الأونيسكو

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن مجلس النواب يعقد يوم غدٍ الثلاثاء 20-10-2020، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم، اعتباراً من الساعة 6.30 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقاً لما يلي:

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً وإعادته بإتجاه غبريال المر.

مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع بارلين – كارلتون ديغول.

تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر

تحويل السير القادم من “Summer land” – حديقة بن زايد، صعوداً باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.

منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعوداً بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.

لذا، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم”.