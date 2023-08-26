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تدابير سير غداً على أوتوستراد المتن السريع

منذ ساعة واحدة
تدابير سير

تدابير سير

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، عن ان “الاتحاد اللّبناني للدراجات الهوائية ينظم ما بين الساعة 7،30 والساعة 10،00 من يوم الأحد 27/08/2023 “سباق كأس الأخوين زادوريان لعام 2023″، انطلاقًا من مفرق الرويسات- نهر الموت وصولًا إلى مفرق بعبدات، والعودة الى نقطة الانطلاق ذهابًا وإيابًا.

لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التالية:

منع المرور على أوتوستراد المتن السريع، وعلى المتفرعات المؤدّية إلى مسار السباق في الأوقات المذكورة أعلاه، وتحويل السير على الطرقات الفرعيّة المجاورة، على أن يُعاد فتحها بعد مرور آخر المتسابقين عليها”.

وطلبت من المواطنين، “أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتها، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المتسابقين، ومنعًا للازدحام”.

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