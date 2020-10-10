تدابير سير غداً في المعاملتين – كازينو لبنان

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

يُقام يوم الأحد 11-10-2020، “سباق السرعة الخامس” في منطقة المعاملتين بحيث يكون مطعم الفينيق-أطلال بلازا نقطة الانطلاق ومدخل كازينو لبنان نقطة الوصول.

ينطلق السباق عند الساعة 8.00 صباحاً، وينتهي عند الساعة 16،00.

لذلك سيتم منع وقوف ومرور السيارات، اعتباراً من الساعة 7.00 صباحا على الطرقات الداخلية التالية:

المفرق ما بين مطعم الفينيق – مطعم أطلال بلازا وسيف البحر.

مفرق مطعم السلطان إبراهيم المؤدي صعوداً إلى الكازينو.

الطريق أمام الموقف السفلي للكازينو.

الطريق أمام مدخل الكازينو الرئيسي المؤدية نزولا باتجاه الموقف السفلي.

علماً أن حركة السير تبقى اعتيادية على الطريق البحرية والأوتوستراد.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السلامة العامة، وتسهيلاً لحركة المرور.