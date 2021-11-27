تدابير سير غداً في محيط مسجد محمد الأمين.. إليكم التفاصيل

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – بلاغاًٍ جاء فيه:

“عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيقام اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 28-11-2021 نشاط مجاني عبارة عن عرض انجراف سيارات ودراجات آلية في وسط بيروت داخل موقف السيارات المقابل لمسجد محمد الأمين، لذلك سيتم منع مرور السير على المسلكين:

نزولاً من تقاطع جامع الأمين حتى تقاطع جريدة النهار، وصعوداً من اوتيل “لوغراي” باتجاه جامع الأمين.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور”.