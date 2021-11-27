الجمعة 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير غداً في محيط مسجد محمد الأمين.. إليكم التفاصيل

27 - نوفمبر - 2021
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – بلاغاًٍ جاء فيه:

“عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيقام اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من تاريخ 28-11-2021 نشاط مجاني عبارة عن عرض انجراف سيارات ودراجات آلية في وسط بيروت داخل موقف السيارات المقابل لمسجد محمد الأمين، لذلك سيتم منع مرور السير على المسلكين:

نزولاً من تقاطع جامع الأمين حتى تقاطع جريدة النهار، وصعوداً من اوتيل “لوغراي” باتجاه جامع الأمين.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء زحلة "أسعد نكد"
    أسعد نكد: لن نرى النفط والدولة “فرطت”
    محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مع عدد من أصحاب المرافق السياحية في مار مخايل والجميزة
    المحافظ عبود يلتقي عدداً من أصحاب المرافق السياحية في مار مخايل والجميزة
    انتخابات لبنان 2022
    لجنة متعاقدي الأساسي: لإعطاء الأساتذة بدل اتعابهم المتعلق بالانتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟