تدابير سير غدا بمناسبة إقامة "نصف ماراتون" على خطّ سير جونيه – ضبيه البحري

المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

“بتاريخ 12-10-2025 الساعة 06.30 صباحًا، سيقيم الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى “بطولة لبنان لنصف ماراتون لعام 2025″ وذلك انطلاقًا من مجمّع فؤاد شهاب الرياضي – جونيه باتّجاه المعاملتَين مفرق أوسكار بالاس، ثمّ العودة باتّجاه ضبيه على الطريق البحري قبل ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن، ثمّ العودة على المسار نفسه وصولًا إلى نقطة الانطلاق.

لذلك سيتمّ قطع المسلك المذكور أعلاه، والمفارق المؤدّية إلى الطريق البحري على جسر الرويال وعلى ضهر جسر الفهود.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، وعدم اعتماد هذا المسلك في خلال إقامة السباق المذكور، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

