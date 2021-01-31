تدابير سير في الأوزاعي ابتداءً من الغد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن إحدى الشّركات ستقوم بأعمال حفر لتأهيل شبكات الصّرف الصّحي وإصلاح انخساف في الاسفلت على طريق عام الأوزاعي – المسلك الغربي مقابل سوبر ماركت “التوفير”، وذلك اعتباراً من الساعةالسادسة صباحاً من تاريخ 1-2-2021 ولمدة 3 ايام.

ولفتت المجيرية في بيانها الى أن هذه الأشغال ستؤدّي الى منع مرور السّير كُليًّا على المسلك المذكور، وتحويله على المسلك المقابل.

كما دعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المُرور ومنعاً للازدحام.