الثلاثاء 9 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير في الأوزاعي ابتداءً من الغد

31 - يناير - 2021
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن إحدى الشّركات ستقوم بأعمال حفر لتأهيل شبكات الصّرف الصّحي وإصلاح انخساف في الاسفلت على طريق عام الأوزاعي – المسلك الغربي مقابل سوبر ماركت “التوفير”، وذلك اعتباراً من الساعةالسادسة صباحاً من تاريخ 1-2-2021 ولمدة 3 ايام.

ولفتت المجيرية في بيانها الى أن هذه الأشغال ستؤدّي الى منع مرور السّير كُليًّا على المسلك المذكور، وتحويله على المسلك المقابل.

كما دعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المُرور ومنعاً للازدحام.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

رئيس حركة "النهج"، النائب السابق حسن يعقوب
حسن يعقوب: الإمام الصدر يطالب نبيه بري بإخضاع ثروته المستجدة للتدقيق الجنائي
الامتحانات (صورة تعبيرية)
اعلان صدور النتائج الرسمية للدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادة الثانوية
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين
ماذا تحمل زيارة هوكشتاين؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
الدولار
كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟
قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!