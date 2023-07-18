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تدابير سير في الضاحية الجنوبية لهذه المناسبة

منذ 49 دقيقة
طريق

طريق

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام اعتبارًا من تاريخ اليوم 18-7-2023 ولغاية 28-7-2023 في الضاحية الجنوبية، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على موافقة محافظ جبل لبنان التدابير التالية:

– منع دخول الآليات الكبيرة (بيك آب، شاحنة، صهريج) إلى جميع المداخل المؤدية الى الضاحية الجنوبية يومياً اعتباراً من الساعة 17,00 ولحين الانتهاء، طيلة الفترة المذكورة سابقاً.
-عدم إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات على أنواعها (Drone) في سماء الضاحية خلال هذه الفترة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بهذه التوجيهات”.

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