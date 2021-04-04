تدابير سير في بسوس ... إليكم التفاصيل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أن “شركة مياه بيروت وجبل لبنان ستقوم في محلة بسوس- بعبدا بأعمال حفر من أجل إصلاح الأعطال في شبكة أنابيب المياه مقابل أفران الأمراء على المسلكين صعودا ونزولا، اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 9.00 من تاريخ 5/4/2021.”

وأوضحت، في بيان، أن هذه الأعمال ستؤدي إلى تضييق مساحة الطريق، وترك مسرب واحد للآليات المتجهة صعودا، وتلك المتجهة نزولا.

ودعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.