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تدابير سير في بيروت غداً بالتزامن مع مسيرة من أمام مسجد عبد الناصر باتجاه قصر الصنوبر

منذ ساعة واحدة
تدابير سير

تدابير سير

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بتاريخ 30-10-2020، ستقام مسيرة من امام مسجد عبد الناصر (كورنيش المزرعة) باتجاه قصر الصنوبر، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اعتباراً من الساعة 8.30 صباحاً من التاريخ المذكور تدابير السير التالية:

اقفال نفق البربير بالاتجاهين.

تحويل السير الاتي من:
جادة صائب سلام (كورنيش المزرعة) على الخط المحاذي المؤدي الى ضهر النفق نحو الطريق الجديدة شارع المقاصد.
تقاطع البربير نحو شارع الاوزاعي (البسطة).
منع مرور السير من تقاطع عمر بيهم / فوق النفق ـــ المسلك المؤدي الى قصر الصنوبر (جادة عبد الله اليافي) والمداخل المؤدية الى مكان الاعتصام، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية.

منع وقوف السيارات على:
جادة عبد الله اليافي بالاتجاهين من تقاطع البربير لغاية تقاطع المتحف.
طريق الشام بالاتجاهين من تقاطع المتحف حتى مطرانية الروم.

منع مرور السير الآتي من:
الطيونة باتجاه عمر بيهم عند مدخل ميدان سباق الخيل وتحويله باتجاه الطيونة.
العدلية باتجاه البربير بالقرب من فيلا العويني وتحويله يميناً باتجاه رأس النبع.
المتحف باتجاه السوديكو مقابل الامن العام ـــ المتحف وتحويله يميناً قرب مبنى “Berytec” باتجاه حي السريان.
السوديكو باتجاه المتحف بالقرب من مطرانية الروم وتحويله يميناً باتجاه رأس النبع.

وطلبت المديرية من المواطنين اخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.

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