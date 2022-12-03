السبت 9 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير في تقاطع السوديكو وكل المعابر المؤدّية إليه

منذ 19 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صـدر عـن المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“بتاريخ 4/12/2022، ستقوم إحدى الشركات بتنظيم مهرجان لمناسبة عيد الميلاد المجيد في بيروت، وسيتمّ إقفال الشارع الممتدّ من تقاطع ساحة بشارة الخوري ولغاية تقاطع السوديكو وكلّ المعابر المؤدّية لهذا القسم من شارع الياس سركيس، وذلك اعتبارًا من منصف ليل 3-4 الجاري ولغاية فجر الاثنين 5/12/2022.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة على الطرقات منعًا للازدحام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بلدة عقتنيت
    عائلة المغدور إيلي متى: لإنزال اشد العقوبات بحق الفاعلين والشركاء والمحرضين
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن
    وزير الزراعة يحسم الجدل حول مشاركة وزراء الثنائي في جلسة الحكومة المقبلة
    المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي
    المفوض السامي لشؤون اللاجئين يناشد المانحين.. اللبنانيون واللاجئون في خطر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الياباني كاورو ميتوما يمرر الكرة لآو تاناكا ليسجل الهدف الثاني لليابان
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. كيف منحت التقنية منتخب الساموراي بطاقة التأهل لدور الـ16
    زوجات وصديقات لاعبي ألمانيا في المدرجات خلال المباريات
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد الخسارة الكبيرة.. رسالة قاسية لزوجات وصديقات لاعبي المنتخب الالماني
    مونديال قطر 2022
    كأس العالم قطر ٢٢
    الصحف الألمانية تصبّ غضبها على منتخبها: أصبحنا "أقزاماً" إنها ‏النهاية!‏