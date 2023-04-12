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تدابير سير في حارة صيدا.. إليكم التفاصيل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 13-4-2023، سيقام عند الساعة 17,00 احتفال في باحة مجمّع سيد الشهداء في حارة صيدا.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 16,00 من التاريخ المذكور:
– منع مرور السير المتجه نحو المداخل المؤدية الى مجمع سيد الشهداء: شمالاً عند قصر بلدية صيدا مقابل “الشريف تشيكن”، جنوباً من محطة “واعتصموا”، غرباً من مقبرة الإنكليز وسهل الصباغ، وتحويله باتجاه الأوتوستراد.
– منع وقوف السيارات على جانبي الطريق على المسلكين الغربي والشرقي في المحلة.

يُرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام”.

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