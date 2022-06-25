تدابير سير في شارع الحمرا يوم الاحد.. اليكم السبب

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة مـا يلـــــــــي:

بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، ستنظّم إحدى الجمعيّات مهرجان صحي وترفيهي في شارع الحمراء – بيروت، وذلك يوم غدٍ الأحد 26-6-2022، من الساعة 10:00 لغاية الساعة 23:00.

لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية:

أولاً: منع وقوف ومرور السّيارات في الشّارع المذكور، اعتباراً من مساء اليوم، السبت 25-6-2022، ولحين انتهاء المهرجان في اليوم التّالي، بدءاً من تقاطع الحمراء / القاهرة (روشا كافيه)، وصولاً إلى تقاطع الحمراء / السّادات (البندقجي).

ثانياً: إقفال كل المتفرعات المؤدّية إلى مكان إقامة الاحتفال، وتحويل السيّر إلى المتفرّعات المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.