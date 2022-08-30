تدابير سير في صور.. اليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

عند الساعة 17:00من يوم الاربعاء 31-8-2022، سيقام مهرجان في مدينة صور بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لاختفاء سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه، لذلك سيتم اتخاذ تدابير سير، وفقاً لما يلي:

1- من صباح تاريخ 30-8-2022 ولغاية انتهاء المهرجان:

– منع المرور على الطرقات الداخلية في مدينة صور والمؤدية الى ساحة القسم (مكان إقامة المهرجان) من محلة دوار العلم باتجاه محلة البوابة.

– منع وقوف السيارات بشكل كُلّي من مفرق العباسية وعلى الطرقات الرئيسية والفرعية في المدينة.

2- بتاريخ 31-8-2022 ولغاية انتهاء المهرجان:

– منع مرور السير على جميع الطرقات المؤدية الى مدينة صور بحيث تصبح عبارة عن مسلك واحد باتجاه المواقف المعتمدة للاحتفال، كذلك منع السير بالاتجاه المعاكس من محلة مفرق قانا حتى مفرق العباسية.

– منع سير الدراجات الآلية والشاحنات اعتباراً من الساعة 9,00 من التاريخ المذكور، من مفرق العباسية نحو مدينة صور حتى مفرق قانا، واعتماد المسارب الموازية من داخل بلدة برج الشمالي وطريق الحمادية والحوش.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وتجنب سلوك الطرقات المذكورة آنفاً، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.