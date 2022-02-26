الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير في صيدا غدا

منذ 7 ساعات
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“الساعة 10,00 من يوم الأحد 27-2-2022، ستنطلق مسيرة من أمام النصب التذكاري للشهيد معروف سعد، لمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لاستشهاده، وذلك من محلة البوابة الفوقا-صيدا، وصولا إلى ساحة النجمة-صيدا.
لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور، ولحين انتهاء المسيرة، اتخاذ تدابير السير التالية:
– إخلاء المسلكين ومنع وقوف السيارات، اعتبارا من الساعة 5:00، من محلة “الراهبات” باتجاه شارع رياض الصلح، وصولا إلى ساحة النجمة، وبالعكس. وتحويل السير باتجاه الكورنيش البحري.
– تحويل السير من ساحة الشهداء، نزولا باتجاه الكورنيش البحري.
– منع المرور على الطريق المؤدي إلى ساحة النجمة من تقاطع الزعتري (جامع الزعتري)، وتحويل السير باتجاه الكورنيش البحري.
– تحويل السير المتجه من دوار السعودي إلى ساحة النجمة باتجاه جامع الزعتري.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام” .

    المزيد من أخبار لبنان

    السرقات في الحلانية
    في الحلانية.. سرقة بقيمة 1480 دولار
    اللقاء الروحي العكاري
    اللقاء الروحي العكاري يؤكد رفضه “لخضوع مصلحة المواطنين لتجاذبات السياسيين”
    كورونا لبنان
    إنخفاض ملحوظ في إصابات كورونا.. إليكم الأرقام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتالي سكاكون مفجّر الجسر أمام الدبابات الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تحتفي بـ”مفجّر الجسر” الذي لم يجد وقتًا للفرار
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يفقد صوابه ويهدّد السويد وفنلندا بردّ عسكري!
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “فيديو” للرئيس الأوكراني يتحدى بوتين.. “أنا هنا”