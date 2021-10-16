تدابير سير في عين المريسة والسبب؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“بتاريخ 17/10/2021، ستقام بطولة لبنان في الترياتلون اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 10،30 على الكورنيش البحري في محلة عين المريسة”.

لذلك، ستتخذ تدابير السير التالية:

قطع السير على المسلكين الجنوبي والشمالي (البحري) من تقاطع النادي العسكري وصولًا إلى ساحة جمال عبد الناصر (تقاطع جامع عين المريسة)

تحويل السير القادم من فندق السان جورج إلى شارع حسن إدريس من نقطة ساحة عبد الناصر، أو الالتفاف باتجاه شارع ابن سينا (فينيسيا)

تحويل السير القادم من شارع حسن ادريس باتجاه جامع عين المريسة إلى شارع ابن سينا (فينيسيا)

تحويل السير القادم من نصر الروشة باتجاه تقاطع النادي العسكري إلى شارع العرداتي صعودًا، أو الالتفاف باتجاه نصر الروشة.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.