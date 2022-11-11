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تدابير سير في محلّة السفارة الكويتيّة - الرحاب والأوزاعي.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:

بعد أن أنهت الشركة المتعهدّة تمديد خطوط تصريف مياه الأمطار في محلتّي السفارة-رحاب، والأوزاعي، سيتمّ اعتبارًا من الساعة 19،00 من تاريخ اليوم 11/11/2022 ولغاية صباح الاثنين 14/11/2022 تنفيذ أعمال التعبيد على كامل المسلك الجنوبي من محطّة الرحاب حتّى مستديرة المطار.

لذلك، سيتمّ اتّخاذ الإجراءات التالية في محلّة السفارة- الرحاب:

تحويل السير القادم من السفارة الكويتيّة نزولًا باتجاه محطّة الرحاب إلى طريق فرعيّة- شارع الإمام الصادق

تحويل السير القادم من مستديرة الجندولين باتجاه السفارة.

وفي محلّة الأوزاعي- مستديرة السمكة سيتمّ تحويل السير القادم من الجنوب المسلك الشرقي مقابل تعاونيّة التوفير إلى المسلك الغربي عبر فتح مسرب بطول حوالي /30/ م. تقريبًا.

يرجى من المواطنين أخذ العلم وتجنّب سلوك الطريق المذكور، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.

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