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تدابير سير في محيط قصر الأونيسكو بسبب انعقاد جلسة لمجلس النوّاب

21 - مايو - 2021
تدابير سير

تدابير سير

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة  مـا يلــي:

يعقد مجلس النواب يوم غدٍ السبت 22-5-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 8:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

منع مرور السير:

القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

من تقاطع البقاع / الصلح / كرامي وتحويله صعوداً نحو تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.

تحويل السير القادم من:

جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول.

ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

“السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –”الماريوت”.

تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.

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