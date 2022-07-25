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تدابير سير في محيط مجلس النواب غدًا

منذ 7 دقائق
مجلس النواب في وسط بيروت

مجلس النواب في وسط بيروت (رويترز)

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

يعقد مجلس النواب الساعة 11,00 من تاريخ 26-07-2022 جلسة لانتخاب 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

لذلك سيتم منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 5,00 من فجر التاريخ المذكور في المنطقة المحيطة بالمجلس النيابي والممتدة: من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، من جريدة النهار لغاية بنك الأهلي / باب ادريس، ومن شارع المصارف / شارع رياض الصلح حتى جامع الأمين.

يرجى أخذ العلم.

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