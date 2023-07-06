تدابير سير في منطقة الضم والفرز في طرابلس اعتبارًا من اليوم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، باستكمال أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة الضم والفرز شارع السبينس، مما سيؤدي إلى منع مرور السير على الطريق الممتدة من السبينس وصولًا إلى سارية العلم – الكارتنغ، وتحويله إلى الطرق الفرعية – شارع جامع الوفاء – نقابة المهندسين، وذلك اعتبارًا من الساعة 16.00 من تاريخ اليوم 6-7-2023 ولمدة شهر تقريبًا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.