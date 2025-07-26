السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير في نفق المطار.. إليكم السبب!

منذ 35 دقيقة
نفق المطار

نفق المطار

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تنظيف وكنس لنفق المطار على المسلك الغربي المتجه من بيروت باتجاه خلدة، اعتباراً من الساعة 5،00 صباحاً لغاية الساعة 8،00 صباحاً من تاريخ 27-7-2025.

لذلك، ستُتّخذ تدابير السير الآتية:
– منع مرور السيارات في محلة أوتوستراد الأسد – المسلك الغربي المؤدي الى نفق المطار وتحويله باتجاه الأوزاعي.
– منع مرور السيارات على المسرب المؤدي من الكوكودي (المريجة) الى نفق المطار وتحويله باتجاه طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الإعلام الدكتور بول مرقص
    مرقص عن زياد الرحباني: خسارة لا تعوّض
    سليمان فرنجية
    فرنجيّة عن زياد الرحباني: خسر لبنان عبقرياً
    حالة غرق- أرشيفية
    مأساة في المنية... حادثة غرق تودي بحياة ابن الـ12 عاماً

    الأكثر قراءة

    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
    زياد الرحباني
    وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا
    جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من مركبة عسكرية بالقرب من كريات شمونة 
    إنذار باراك الأخير.. هل أُغلقت أبواب التفاوض وتُركت معالجة سلاح حزب الله لإسرائيل؟