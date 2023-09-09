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تدابير سير.. لا تسلكوا هذه الطرقات في بيروت غداً الأحد

منذ 3 دقائق
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغُ، جاء فيه:

“سيُنظّم يوم غدٍ الأحد 10-9-2023، في عددٍ من شوارع بيروت سباق ركض لمسافة 10 كلم. وسينطلق السّباق عند السّاعة السّادسة صباحاً من أمام تمثال الشّهداء – شارع ويغان (نقطة الانطلاق) باتجاه تقاطع الصّيفي، والانعطاف يميناً نحو جادّة بيار الجميّل، مستديرة العدليّة، والالتفاف في الجّهة المقابلة لمبنى الـ “TVA”، ومن ثم العودة على المسلك ذاته باتجاه ساحة الشّهداء (نقطة الوصول)”.

وأضاف البيان، “لذلك، وبناءً على قرار محافظ بيروت، سيتم، اعتباراً من السّاعة الخامسة من التّاريخ المذكور لحين انتهاء السّباق، اتخاذ تدابير السير التالية:

قطع جزئي وإجراء تحويلات ظرفيّة لعددٍ من الطّرقات، وإقفال المتفرعات المؤدّية إلى مسار السّباق.

تحويل السّير صعوداً ونزولاً في محيط ساحة الشّهداء ومنع المرور، جزئياً، من تقاطع جريدة النّهار باتّجاه شارع ويغان، ومن تقاطع مسجد محمّد الأمين ومن أمام بنك الموارد باتجاه جسر الرينغ.

منع وقوف ومرور السّيّارات بالاتّجاهين في شوارع جورج حدّاد، باستور، أرمينيا، وصولاً إلى محلّة الدّخوليّة. ومنع المرور على مسلك واحد من جادة بيار الجميّل وصولاً إلى ما قبل مستديرة العدليّة”.

وذكر البيان، “يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام”.

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